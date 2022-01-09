Трубин провел тренировку по боксу — видео

Голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин провел боксерскую тренировку.

Видео с дебютом 20-летнего вратаря в новом для него виде спорта было опубликовано в Instagram.

В первом ролике показано, как футболист наносил удары в грушу. Во втором видео Анатолий уже полноценно работал в ринге с тренером.

«С такими мастерами не страшно и на разборки сходить«, — написано в комментарии к ролику. В геолокации к посту указано, что тренировка проходила в Нью-Йорке (США) на знаменитой арене Madison Square Garden, где состоялось множество топовых боксерских шоу.

Ранее «Апостроф» сообщал, что гол украинца выбыл испанский топ-клуб из национального Кубка.