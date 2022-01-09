Как оплатить товар, если стоимость на ценнике и на кассе отличается

Во время новогодних праздников продавцы активно меняют цены, чтобы и избежать убытков, и подзаработать. Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, как платить за товар, если обнаружили разные цены на ценнике и на кассе. Об этом пишет finance.ua.

Когда вы покупаете, например, пакет молока, происходит заключение договора купли-продажи с супермаркетом. В соответствии со статьей 655 Гражданского Кодекса Украины, по договору купли-продажи продавец обязуется передать товар в собственность покупателю, а покупатель принимает или обязуется принять этот товар и уплатить определенную денежную сумму. В статье 691 ГК указано, что покупатель обязан оплатить товар по цене, установленной в договоре купли-продажи. Следовательно, денежная сумма – цена – является условием договора, которое вам известно и на которое вы соглашаетесь.

Пока цена молока существует только в базе данных, но не на ценнике, продавец или супермаркет не имеет права требовать от вас оплаты молока по новой цене. На это условие договора (оно просто не было вам известно) вы не давали согласия. А без общего согласия обеих сторон договор заключить невозможно.