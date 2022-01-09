Протесты Казахстан — Токаев стер сообщение о необходимости уничтожить 20 тысяч террористов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев удалил несколько сообщений из своего Twitter о том, что на Алматы вооруженное нападение совершили 20 тысяч террористов.

Об этом пишет издание «Радио Свобода».

7 января глава страны Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter опубликовал несколько сообщений, которые были посвящены массовым протестам в Казахстане. Президент рассказал об иностранных «бандитах», разговаривавших на другом языке.

Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев заявил, что город Алматы пережил как минимум «шесть волн террористических атак», в ходе которых населенный пункт «атаковали 20 тысяч террористов».

По словам главы государства, бандиты избивали и убивали силовиков, поджигали административные здания и «насиловали молодых женщин».

«Мое мнение таково: никаких разговоров с террористами, мы должны их убивать», — добавил Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.

Однако, на следующий день сообщения о «20 тысячах террористов» были удалены из личного микроблога президента Казахстана.

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане в результате массовых протестов и беспорядков погибло более 150 человек.