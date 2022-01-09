У полицейского отобрали права после аварии

Появились фотографии аварии с участием автомобиля полиции Лестера, на которых видно, как автомобиль невероятно подпирает в воздухе машину другого водителя.
Соответствующую информацию разместили на портале «Daily Star»
Офицер полиции был отстранен от вождения, подвергнут санкциям и высмеян в сети после того, как попал в аварию на улице Лестер.
В сети появились драматические фотографии аварии, на которых полицейская машина Лестершира почти вертикально прислонена к другому транспортному средству в воздухе.
Странная авария произошла на улице Грасмер в центре Лестера в конце 2021 года.
Примечательно, что полицейский, участвовавший в аварии, получил незначительные травмы.
К счастью, в другой машине никого не было, когда полицейская машина решила сбалансировать на ней колеса.
Считается, что инцидент произошел, когда полицейский случайно врезался задним ходом в припаркованную машину, в результате чего его машина сильно накренилась в воздух.