У полицейского отобрали права после аварии

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Появились фотографии аварии с участием автомобиля полиции Лестера, на которых видно, как автомобиль невероятно подпирает в воздухе машину другого водителя.

Соответствующую информацию разместили на портале «Daily Star»

Офицер полиции был отстранен от вождения, подвергнут санкциям и высмеян в сети после того, как попал в аварию на улице Лестер.

В сети появились драматические фотографии аварии, на которых полицейская машина Лестершира почти вертикально прислонена к другому транспортному средству в воздухе.

Странная авария произошла на улице Грасмер в центре Лестера в конце 2021 года.

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Примечательно, что полицейский, участвовавший в аварии, получил незначительные травмы.

К счастью, в другой машине никого не было, когда полицейская машина решила сбалансировать на ней колеса.

Считается, что инцидент произошел, когда полицейский случайно врезался задним ходом в припаркованную машину, в результате чего его машина сильно накренилась в воздух.

Полиция

Полиция

Имущество, которое видно на снимке, в результате инцидента не пострадало.

Когда фотографии ноябрьской катастрофы наконец появились в социальных сетях на этой неделе, реакция широкой публики была адекватной.

В своем заявлении полиция Лестершира подтвердила, что причастному к аварии офицеру был объявлен выговор.

«Офицер, управлявший автомобилем, был подвергнут санкциям после инцидента, получив баллы в ее полицейских правах и аннулировав его водительские права до завершения дальнейшего курса вождения», — сказал представитель.

Напомним, что в сети рассказали душераздирающую историю о подросте, который попал под поезд.

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