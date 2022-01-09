У полицейского отобрали права после аварии

Появились фотографии аварии с участием автомобиля полиции Лестера, на которых видно, как автомобиль невероятно подпирает в воздухе машину другого водителя.

Соответствующую информацию разместили на портале «Daily Star»

Офицер полиции был отстранен от вождения, подвергнут санкциям и высмеян в сети после того, как попал в аварию на улице Лестер.

В сети появились драматические фотографии аварии, на которых полицейская машина Лестершира почти вертикально прислонена к другому транспортному средству в воздухе.

Странная авария произошла на улице Грасмер в центре Лестера в конце 2021 года.