Спочатку штраф, а потім позбавлення прав: на українських водіїв чекають жорсткі покарання

Українських водіїв каратимуть за їзду на автотранспортних засобах із потертими шинами.

Источник: avtodream.org

За перше порушення загрожує штраф, а за друге – позбавлення водійських прав.

Про це йдеться у проекті закону, який вносить поправки до “КУпАП”.

Якщо залишкова глибина протектора не узгоджується з чинним з правил дорожнього руху, тоді водіям висунуть штраф розміром у 8,5 тисяч гривень. Проте, у разі повторення ситуація, то правоохоронні органи, за недотримання “ПДР”, відберуть права у водія, терміном від 6 місяців до 1 року.





Стало відомо, які мають бути шини, щоб українські водії не попадалися на штрафи:

шини як легкових, так і вантажних автомобілів, включаючи автопричепи, максимальною масою до 3,5 тонни, можуть зношувати шини не більше ніж 1,6 міліметра;

вантажним автомобілям з дозволеною граничною масою, що перевищує 3,5 тонни – дозволять їздити з рельєфом протектора не менше ніж 1 міліметр;

у автобусів має бути не менше 2 міліметрів;

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у мотоциклів/мопедів – не менше 0,8 міліметра.