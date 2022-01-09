Свержение Путина – астролог Влад Росс рассказал о роли кометы Леонард

2022 год проходит под знаком Тигра — в китайском гороскопе это считается одним из наиболее кровожадных зверей. В год Тигра часто случаются восстания и перевороты: Первая мировая война, «арабская весна», Карибский кризис, взрыв в Чернобыле и многое другое. Не станет исключением и 2022 год, который для Украины будет довольно опасным. Есть вероятность широкомасштабного нападения со стороны России уже в марте.

О том, возможно ли в РФ свержение режима Владимира Путина, в интервью «Апострофу» рассказал астролог Влад Росс.

Как отмечает астролог, 12 декабря 2021 года над Землей пролетала комета «Леонард» — она приблизилась к нашей планете на самое близкое расстояние. В это время в России отмечается День Конституции.

«Кометы вносят хаос и сумятицу, они просто могут разрушить все планы особенно тех стран, у кого был день Конституции. И с кометой всегда связан уход из власти одного из правителей мира. Вот День Конституции РФ приходится на 12 декабря, и будем надеется, что в ближайший год кара Божья, связанная с кометой «Леонард», просто снесет Путина и его окружение», — заявил Росс.

По словам астролога, в год Тигра происходят перевороты и смены элит — 2022 год не станет исключением.

Подробнее читайте в материале «Апострофа»: В 2022-м Украина зависнет над пропастью, а к Зеленскому придут «32 богатыря» — астролог Влад Росс.