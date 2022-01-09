Дал пощечину незнакомцу: в Одессе суд назначил необычное наказание для нарушителя

Согласно материалам дела, жена одессита пошла устраивать ребенка в школу. Во время этого ее авто кто-то поцарапал и возник конфликт с двумя мужчинами.





Обстоятельства потасовки в Одессе

Жителю Одессы позвонила жена и объяснила ситуацию, в трубке мужчина услышал крики своих детей и посторонних лиц. Не теряя времени, он отправился на место происшествия и без разговоров дал пощечину одному из мужчин.

От удара пострадавший упал на землю и поцарапал локти. Действия одессита квалифицировали как умышленное нанесение легких телесных повреждений. Мужчина свою вину признал в суде.

Наказание за пощечину

Согласно закону, судья Александр Гарский назначил жителю Одессы штраф в размере 850 гривен.

Кроме этого, одесситу рекомендовали обратить внимание на собственное отношение к жизни. В частности, посвятить время интеллектуальному развитию и доброжелательному отношению к другим людям.

В этом ему должен помочь роман Элеонор Портер «Поллиана» 1913 года. Согласно приговору суда, мужчина обязан его прочитать.

Основания для необычного приговора

Во время вынесения приговора, суд оценивал не только отдельный поступок, но и личность обвиняемого. Выяснилось, что 35-летний одессит имеет образование педагога по специальности физическое воспитание.

До этого случая не имел судимостей. Работает директором компании и воспитывает детей в возрасте 8 и 6 лет.

24tv.ua