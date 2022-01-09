Дал пощечину незнакомцу: в Одессе суд назначил необычное наказание для нарушителя

Малиновский районный суд Одессы вынес нестандартный приговор для 35-летнего мужчины. Нарушитель защищал свою семью и ударил по лицу незнакомца.
Согласно материалам дела, жена одессита пошла устраивать ребенка в школу. Во время этого ее авто кто-то поцарапал и возник конфликт с двумя мужчинами.
Обстоятельства потасовки в Одессе
Жителю Одессы позвонила жена и объяснила ситуацию, в трубке мужчина услышал крики своих детей и посторонних лиц. Не теряя времени, он отправился на место происшествия и без разговоров дал пощечину одному из мужчин.
От удара пострадавший упал на землю и поцарапал локти. Действия одессита квалифицировали как умышленное нанесение легких телесных повреждений. Мужчина свою вину признал в суде.
Наказание за пощечину
Согласно закону, судья Александр Гарский назначил жителю Одессы штраф в размере 850 гривен.
Кроме этого, одесситу рекомендовали обратить внимание на собственное отношение к жизни. В частности, посвятить время интеллектуальному развитию и доброжелательному отношению к другим людям.
Основания для необычного приговора
Во время вынесения приговора, суд оценивал не только отдельный поступок, но и личность обвиняемого. Выяснилось, что 35-летний одессит имеет образование педагога по специальности физическое воспитание.
До этого случая не имел судимостей. Работает директором компании и воспитывает детей в возрасте 8 и 6 лет.
24tv.ua