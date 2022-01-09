Роналду может уйти из Манчестер Юнайтед

Звездный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может сменить клуб по окончании текущего сезона.

Об этом сообщает The Sun.

На днях Манчестер посетил агент 36-летнего футболиста Жорже Мендеш. Во время встречи Роналду изложил ему свои опасения относительно неудачного сезона в исполнении команды.

«Криштиану очень обеспокоен тем, что происходит в «Юнайтед». Проблем довольно много, он чувствует давление и очень напряжен из-за ситуации.

Он отчаянно хочет, чтобы его переход в «Юнайтед» увенчался успехом, но начинает осознавать, что завоевание трофеев с нынешним составом может стать настоящей проблемой«, — рассказал источник, близкий к португальскому нападающему.

Ранее «Апостроф» сообщал, что «Манчестер Юнайтед» сенсационно проиграл в первом матче года.