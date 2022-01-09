Звезда «Женского квартала» Лера Товстолес вспомнила себя в ТМПУ и «завиляла» попой на подиуме
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Валерия Товстолес, как и многие другие звезды «Женского квартала», решила провести хоть немного зимнего времени вне Украины, там где есть море, пляжи, солнышко и тепло.
Марта Адамчук и Вера Кекелия оказались на Мальдивах, Ирина Сопонару решила улететь в Таиланд, а вот Валерия Товстолес выбрала более легкий вариант — она взяла путь на Египет, откуда и делится последними фотографиями и видео, на своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более 35 тысяч человек.