Звезда «Женского квартала» Лера Товстолес вспомнила себя в ТМПУ и «завиляла» попой на подиуме

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Валерия Товстолес, как и многие другие звезды «Женского квартала», решила провести хоть немного зимнего времени вне Украины, там где есть море, пляжи, солнышко и тепло.

Марта Адамчук и Вера Кекелия оказались на Мальдивах, Ирина Сопонару решила улететь в Таиланд, а вот Валерия Товстолес выбрала более легкий вариант — она взяла путь на Египет, откуда и делится последними фотографиями и видео, на своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более 35 тысяч человек.

Валерия Товстолес, фото: Instagram

Валерия Товстолес, фото: Instagram

«Как вернуться обратно в зиму?», — пишет Валерия в публикации.

Первые две фотографии были сделаны около бассейна, в ярком-ярком купальнике и в кожаной куртке. Она легла, придерживая руку около лица, демонстрируя утонченность своей фигуры. А потом Товстолес, в том же пиджаке вспомнила о модельном прошлом. Она прошлась по ночной территории отеля в том же пиджаке, элегантно поправляя волосы и пиджак и двигая тазом.

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Валерия Товстолес, фото: Instagram

Валерия Товстолес, фото: Instagram

«Правильно говорить не как, а нах*я», «Ты вообще кто, чучело…», «Как будто пришла мама и ты хочешь побыстрее показаться на подиуме, чтобы потом раньше начать слушать нравоучение и закончить все остальное», — пишут пользователи в комментариях.

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