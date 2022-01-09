Звезда «Женского квартала» Лера Товстолес вспомнила себя в ТМПУ и «завиляла» попой на подиуме

Валерия Товстолес, фото: Instagram

«Правильно говорить не как, а нах*я», «Ты вообще кто, чучело…», «Как будто пришла мама и ты хочешь побыстрее показаться на подиуме, чтобы потом раньше начать слушать нравоучение и закончить все остальное», — пишут пользователи в комментариях.

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