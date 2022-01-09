Диетолог рассказала, как справиться с похмельем

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как справиться с похмельем после застолья.

По словам специалиста, хорошо справляются с похмельем цитрусовые фрукты.

«Не хуже помогает рассол квашеной капусты — там много витамина C, янтарной и молочной кислоты. Также хорошо работает зеленый чай с долькой лимона, защелачивающая минеральная вода. Ну и, конечно, абсорбенты», — рассказала Соломатина.

Врач напомнила, что ни в коем случае не следует смешивать разные виды алкоголя, а в идеале необходимо и вовсе ограничиться одним напитком.

«Идеально для любого застолья, в том числе и новогоднего, подойдет сухое красное вино — оно не только подчеркивает вкус большинства блюд, но и содержит множество антиоксидантов, которые будут минимизировать негативное воздействие алкоголя на организм», — отметила диетолог.

Ранее ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал изданию The Daily Mail, что легче всего опьянеть от хереса, портвейна, виски и игристых вин.

Профессор посоветовал пить водку, чтобы чувствовать себя «чуть менее скверно» на следующее утро.

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