Женщина решила кардинально сэкономить — ЗНАЙ ЮА

Салат с языком, фото с Instagram Вовы Ярославского

Фолловеры начали иронично комментировать данное видео. Большая часть из них не поняла желание такой экстремальной экономии

«Так себе салатница😅»; «Ну смотрится очень даже ничего»; «Она его в утке готовит?»; «Мммм вкусно наверно когда он побывал на месте которым ты ходишь в туалет», — сообщают они.

Отметим, что она не единственная женщина, которая удивляет такой экономией.В частности, молодая семья Коффманов, которая старается на всем экономить. Так Анжела сообщает, что не хочет тратить деньги на туалетную бумагу, ведь вместо нее можно использовать обычные тряпки. При этом они используют более пяти лет.

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