Дієтологи назвали найкращий способ боротися з потягом до солодкого

Американські дієтологи назвали продукт, що допомагає людям, які дотримуються дієти, впоратися з потягом до солодкого протягом дня.

Про це повідомляє Eat This, Not That!





На думку фахівців, найкраще у боротьбі з бажанням з’їсти щось солодке допоможе сніданок із вівсяної каші. Дієтологиня Тріста Бест вважає, що багато традиційних продуктів для сніданку на зразок пластівців з молоком або випічки, що продається в кафе, може збільшити денне споживання цукру.

«Сніданок із солодких пластівців з молоком швидко вгамує голод, проте ви незабаром знову зголоднієте, і швидше за все, спробуєте вгамувати цей голод великою кількістю вуглеводів і цукру», — зазначила Бест.

Лікарка Ліза Янг погодилася з колегою та заявила, що найкращим способом боротися з потягом до солодкого є щоденне вживання вівсяної каші на сніданок.

«Клітковина, що міститься у вівсяній каші, не тільки корисна сама по собі, але й допомагає підтримувати потрібний рівень цукру в крові і знижує потяг до солодкого», — вважає Янг.

Вона додала, що зайві білки та жири можуть послабити бажання з’їсти щось солодке, тому варто додати у вівсянку нежирне молоко, насіння льону та ягоди.

ТСН