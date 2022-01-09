Дієтологи назвали найкращий способ боротися з потягом до солодкого

Американські дієтологи назвали продукт, що допомагає людям, які дотримуються дієти, впоратися з потягом до солодкого протягом дня.
Про це повідомляє Eat This, Not That!
«Сніданок із солодких пластівців з молоком швидко вгамує голод, проте ви незабаром знову зголоднієте, і швидше за все, спробуєте вгамувати цей голод великою кількістю вуглеводів і цукру», — зазначила Бест.
Лікарка Ліза Янг погодилася з колегою та заявила, що найкращим способом боротися з потягом до солодкого є щоденне вживання вівсяної каші на сніданок.
«Клітковина, що міститься у вівсяній каші, не тільки корисна сама по собі, але й допомагає підтримувати потрібний рівень цукру в крові і знижує потяг до солодкого», — вважає Янг.
Вона додала, що зайві білки та жири можуть послабити бажання з’їсти щось солодке, тому варто додати у вівсянку нежирне молоко, насіння льону та ягоди.
ТСН