Врач рассказал о «коварной» особенности мандаринов

Новогодние праздники у россиян, особенно старшего возраста, ассоциируются с запахом елки и мандаринов. Так исторически сложилось: в советские времена как раз к началу зимы до Центральной доезжал урожай мандаринов из Закавказья. Времена изменились, привычка осталась.

Мандарины, как и другие цитрусовые ‒ продукт полезный. Но все хорошо в меру, напомнил в интервью профессор, доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

Дело не только в том, что цитрусовые сами по себе высокоаллергенный продукт. В их состав ‒ особенно этим отличаются мандарины ‒ входят вещества, которые могут вызвать так называемую псевдоаллергическую реакцию, объяснил аллерголог.

«У людей, которые предрасположены к аллергическим реакциям, мандарины, как и вообще цитрусовые, могут вызывать не очень приятные последствия. Цитрусовые относятся к продуктам, которые сами по себе бывают аллергенными. Человек, у которого аллергия на цитрусовые, быстро это поймет: съест маленькую дольку, и его «обсыпет». Плюс к этому в состав цитрусовых, особенно мандаринов, входят вещества, которые вызывают так называемую псевдоаллергическую реакцию ‒ это реакция, которая дозозависимая. То есть ты съел 1-2 мандарина ‒ ничего не будет, съел килограмм – «обсыпался». При этом псевдоаллергическая реакция вызывает обострение уже имеющихся аллергий. Если у человека был, например, атопический дерматит, обострение основного заболевания более вероятно», – предупредил Андрей Продеус.

Такого рода реакции есть у большого процента людей: 15-20% детей страдают этим, добавил иммунолог-аллерголог.

«Поэтому с детьми доза имеет значение. До 3-х лет мандарины – вообще не еда: можно дать попробовать, но не давать на регулярной основе, потому что большие риски развития аллергических реакций», – уточнил Андрей Продеус.

Люди часто едят цитрусовые ради витамина С. Но этот витамин содержится в некоторых других продуктах в куда более значительных количествах.

«В 100 граммах мандаринов содержится примерно 44% суточной дозы витамина С. В 100 граммах болгарского перца – 300% суточной нормы. Проще съесть 35 граммов болгарского перца и обеспечить себя суточной дозой витамина C, чем съесть 250 граммов мандаринов, от которых может быть потенциальная аллергическая реакция», – заключил Андрей Продеус.

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