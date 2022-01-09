Анна Ризатдинова показала фигуру в купальнике — фото

Звезда украинской художественной гимнастики Анна Ризатдинова поделилась пикантным снимком в купальнике.

Кадр 28-летняя экс-спортсменка опубликовала в сторис Instagram.

Анна сделала селфи в бежевом купальнике на пляже, засветив перед камерой объемную грудь.

Смотрите: невеста одного из лучших гольфистов мира снялась обнаженной

Читайте: звезды MMA снялись в эротичной фотосессии

Фото, вероятно, было сделано в Дубай, где бывшая гимнастка отдыхала со своим сыном.

Ризатдинова — чемпионка мира и многократная призерка мировых и европейских первенств. На Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро Анна завоевала бронзовую медаль.

Ранее «Апостроф» сообщал, что звездная легкоатлетка сразила эффектным нарядом.