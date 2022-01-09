Анна Ризатдинова показала фигуру в купальнике — фото

Звезда украинской художественной гимнастики Анна Ризатдинова поделилась пикантным снимком в купальнике.
Кадр 28-летняя экс-спортсменка опубликовала в сторис Instagram.
Анна сделала селфи в бежевом купальнике на пляже, засветив перед камерой объемную грудь.
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Фото, вероятно, было сделано в Дубай, где бывшая гимнастка отдыхала со своим сыном.
Ризатдинова — чемпионка мира и многократная призерка мировых и европейских первенств. На Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро Анна завоевала бронзовую медаль.
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