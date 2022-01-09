В МВД Казахстана заявили, что ситуация в стране «стабилизирована», задержаны более 5 тыс. человек

Тургумбаев заявил, что собравшиеся «не выдвигали никаких требований и не шли на переговоры». Он обвинил протестующих в мародерстве и нападениях на мирных жителей. При этом, по его словам, «с целью подрыва авторитета органов власти, преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих и совершали противоправные действия».

Источник: gordonua.com





Полиция начала 125 досудебных расследований «по фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападениях и краж».

По словам Тургумбаева, ущерб от протестов составил свыше 87 млрд тенге (около $200 млн).

«В настоящее время продолжается проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в стране. На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов [местных администраций]. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», – сказал Тургумбаев.

Казахское издание Orda сообщает со ссылкой на МВД, что среди задержанных 134 человека водворены в изоляторы временного содержания по подозрению в совершении особо тяжких преступлений, 516 граждан подвергнуты административному аресту. В отношении остальных проводятся «проверочные и оперативные мероприятия».

В то же время Telegram-каналы Vласть о главном и Informburo.kz пишут со ссылкой на пресс-службу МВД, что с момента выхода заявления Тургумбаева число задержанных уже возросло до 5969 человек.

Накануне в МВД Казахстана сообщали, что среди задержанных есть иностранцы.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о «террористической угрозе» в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже «приступили к выполнению задач» в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

По состоянию на 9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Данные о жертвах среди протестующих не обновлялись с 6 января – тогда МВД страны сообщало, что среди участников протеста 26 погибли и 18 были ранены. По данным минздрава Казахстана на 6 января, в результате беспорядков в стране пострадали более 1 тыс. человек, около 400 были госпитализированы.

У протестующих нет централизованного штаба и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.