В Сумах задержали хулигана стрелявшего по окнам — видео

Полиция задержала 32-летнего местного жителя, который стрелял в окна соседних квартир и выбросил с балкона пакет с петардой, которая взорвалась. Никто не пострадал.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Так, 8 января сосед хулигана сообщил полиции о том, что он стреляет по окнам и выбросил пакет с неизвестным содержимым, которое взорвалось.

На месте, где произошел взрыв, сотрудники полиции обнаружили остатки петарды. В квартире правонарушителя изъяли пневматические винтовки, пиротехнические изделия, ножи. Все это полиция направила на экспертизу.

Правоохранители открыли в отношении сумчанина уголовное производство по факту хулиганства, по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет. В настоящее время проводится следствие.

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