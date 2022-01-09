Жонглер из Австралии устроил представление (ВИДЕО)

Животные буквально не могли отвести глаз от устроенного для них представления.

Профессиональный жонглер из Австралии Люк Форрестер решил покорить местных квокк, впечатлив их своими умениями. Что ж, ему это удалось: квокки буквально не могли отвести глаз от устроенного для них представления, пишет «Медуза».

Форрестер умело жонглировал камнями и шишками, а квокки завороженно глядели на него и иногда сучили маленькими лапками, пытаясь повторить движения человека. Еще бы — ведь жонглер с большим уважением отнесся к зрителям и даже раскланялся в конце выступления. Кажется, еще немного и квокки принесли бы ему цветы!