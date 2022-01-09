Квашеная капуста в собственном соку: самый простой и вкусный рецепт

Квашеная капуста — полезный продукт, который наполнен витаминами и минералами. Без него не обходятся многие блюда.
Приготовленная по этому простому рецепту квашеная капуста получается очень сочной и хрустящей, а сделать ее невероятно легко, передает Час Пик.
Для квашения лучше всего выбирать поздние сорта капусты. Головки весом более 1 кг отличаются особой плотностью и идеально подходят для этого рецепта.
Удалите верхние листья с кочана. Нарежьте капусту соломкой среднего размера.
На одну 3-литровую банку пошинковой капусты понадобится:
- 2 — 2,5 кг капусты
- 1 небольшая морковь
- 1 ст. л. соли.
Морковь натрите на крупной терке, отлично подойдет терка для моркови по-корейски.
Переложите подготовленную капусту и морковь в глубокую миску и хорошо обомните руками, чтобы овощи пустили сок.
Для квашения не рекомендуется использовать йодированную соль, потому что она будет медленнее взаимодействовать с нашинкованными овощами, и ждать выделения сока придется более длительный период времени. Для этого рецепта подойдет обычная поваренная соль грубого помола. Выкладывайте подготовленную капусту в 3-х литровую банку слоями, пересыпая слои солью.
Оставьте немного места в банке для сока, который будет выделяться в процессе квашения.
Поставьте банку на ровную поверхность и оставьте при комнатной температуре. Примерно через 12 часов образуется необходимое количество сока, полностью покрывающего капусту. В противном случае можно будет добавить небольшое количество кипяченой воды. Обязательно ежедневно слегка перемешивайте содержимое длинной ложкой, доходящей до дна.
Квашеная капуста будет готова к употреблению примерно на 3-4 сутки. Она прекрасно хранится в холодильнике, позволяя наслаждаться ее восхитительным вкусом всю зиму.