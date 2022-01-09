Квашеная капуста в собственном соку: самый простой и вкусный рецепт

Квашеная капуста — полезный продукт, который наполнен витаминами и минералами. Без него не обходятся многие блюда.

Приготовленная по этому простому рецепту квашеная капуста получается очень сочной и хрустящей, а сделать ее невероятно легко, передает Час Пик.

Для квашения лучше всего выбирать поздние сорта капусты. Головки весом более 1 кг отличаются особой плотностью и идеально подходят для этого рецепта.

Удалите верхние листья с кочана. Нарежьте капусту соломкой среднего размера.

На одну 3-литровую банку пошинковой капусты понадобится:

2 — 2,5 кг капусты

1 небольшая морковь

1 ст. л. соли.

Морковь натрите на крупной терке, отлично подойдет терка для моркови по-корейски.

Переложите подготовленную капусту и морковь в глубокую миску и хорошо обомните руками, чтобы овощи пустили сок.

Для квашения не рекомендуется использовать йодированную соль, потому что она будет медленнее взаимодействовать с нашинкованными овощами, и ждать выделения сока придется более длительный период времени. Для этого рецепта подойдет обычная поваренная соль грубого помола. Выкладывайте подготовленную капусту в 3-х литровую банку слоями, пересыпая слои солью.

Оставьте немного места в банке для сока, который будет выделяться в процессе квашения.

Поставьте банку на ровную поверхность и оставьте при комнатной температуре. Примерно через 12 часов образуется необходимое количество сока, полностью покрывающего капусту. В противном случае можно будет добавить небольшое количество кипяченой воды. Обязательно ежедневно слегка перемешивайте содержимое длинной ложкой, доходящей до дна.

Квашеная капуста будет готова к употреблению примерно на 3-4 сутки. Она прекрасно хранится в холодильнике, позволяя наслаждаться ее восхитительным вкусом всю зиму.