Антитела против ковида есть в грудном молоке

Матери, кормящие грудью, обеспечивают своих детей антителами, которые могут обеспечить естественную защиту от коронавируса, вызывающего COVID-19. Новый отчет по результатам проведенного исследования расширяет предыдущие результаты, которые показали, что молоко кормящих женщин, инфицированных SARS-CoV-2, не содержало вируса. По словам исследователей, их результаты подтверждают рекомендации, побуждающие кормящих женщин продолжать грудное вскармливание во время и после болезни COVID-19.

Журнал Frontiers in Immunology опубликовал свой отчет по результатам исследования.

Группа и исследование

В расширенном исследовании приняли участие более 60 женщин, которые предоставили образцы в течение двух месяцев после того, как им поставили диагноз COVID-19. Мишель К. «Шелли» Макгуайр из Университета Айдахо руководила исследованием вместе с коллегой из Медицинского центра Университета Рочестера Антти Э. Сеппо.

В команду вошли исследователи из Университета I; Университет штата Вашингтон; Медицинский центр Университета Рочестера; Калифорнийский университет в Сан-Франциско; Бригам и женская больница; Университет Арканзаса медицинских наук; и Тулейнский университет.

«Что было действительно важно, так это то, что эти антитела оставались повышенными у большинства этих женщин в течение двух месяцев. Это просто добавило уверенности в том, что даже если у вас есть COVID, грудное вскармливание — правильное решение», — сказал Макгуайр в комментарии изданию Мedicalxpress.

Результаты удивили

Команда проверила образцы грудного молока на наличие антител иммуноглобулина «А», специфичных к шиповидному белку нового коронавируса, ответственного за пандемию.

Тесты показали, что три четверти женщин продолжали вырабатывать антитела в грудном молоке до двух месяцев, а у некоторых они начинались уже в течение недели после постановки диагноза COVID-19.

Исследователи заявили, что антитела в грудном молоке, вероятно, обеспечили рожениц постоянным источником пассивного иммунитета.

Женщины также представили мазки с кожи груди до и после мытья. Хотя вирус SARS CoV-2 не был обнаружен в молоке, 29 процентов мазков кожи дали положительный результат на генетический материал (РНК) SARS CoV-2 перед мытьем. Только два из 29 мазков, 6 процентов, дали положительный результат после промывания. Исследователи объяснили наличие вирусной РНК кашлем женщин или домашних источников.

Исследователи подчеркнули, что не нашли никаких доказательств наличия живого вируса или причин для беспокойства по этому поводу. Суть осталась прежней: грудное вскармливание во время COVID-19 не только безопасно для младенцев, но и, вероятно, защитно.

Данный материал подготовлен на основании последних исследований, выводов ученых и врачей. Материал носит исключительно общеинформационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза или получения медицинских советов обязательно обратитесь к лечащему врачу.