Щеплених хоча б однією дозою вакцини від COVID-19 в Україні 14,8 млн

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого 2020 року отримали понад 14,8 мільйона людей. При цьому загалом зробили майже 28,8 мільйона щеплень, за останню добу з яких — близько 27 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата

«За добу 08 січня в Україні 26 950 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 7 018 людей, другу дозу – 17 425 людей, додаткову дозу отримали 314 людей, бустерну дозу – 2 193 людини», — йдеться у повідомленні.





Деталі

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 807 336 людей, з них отримали першу дозу – 14 807 334 людини, отримали дві дози – 13 968 123 людини, отримали додаткову дозу – 6 101 людина, бустерну дозу – 18 409 людей. Загалом проведено 28 799 967 щеплень.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.