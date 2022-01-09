Вероятное вторжение РФ в Украину – какие санкции рассматривает США

В США начали подготовку новых санкций против России на случай полномасштабного вторжения в Украину. Санкции могут распространяться на электронику, произведенную или разработанную в США, а также на любые потребительские товары, которые используют американские разработки.

Об этом сообщает The New York Times.

Запрет может коснуться телефонов, компьютеров, холодильников, посудомоечных машин и другой техники. В том числе и приборов, которые производят в Южной Корее, Европе и других странах.

Читай также: Угроза вторжения России: у Кличко дали совет жителям Киева

The New York Times отмечают, что в США была создана межведомственная рабочая группа под руководством советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Группа изучает возможные санкции против РФ в случае нападения на Украину. В нее вошли представители Совета по нацбезопасности США, спецслужб, Министерства обороны, Госдепартамента, Министерства торговли, Минэнерго, Министерства нацбезопасности.

В Белом доме оценили санкции, которые ввел Барак Обама из-за оккупации Крыма и констатировали, что их было недостаточно. Санкции не достигли главной цели – заставить Путина покинуть Украину.

Помимо ограничений импорта электроники, планирую ввести санкции против финансовых институтов РФ, которые осуществляют денежные переводы. Также могут ввести ограничения на инновационные технологии (ИИ, квантовые вычисления), а также наложить санкции на русские истребители, системы ПВО и противоспутниковой обороны и космические системы.

Ранее на Realist.online сообщалось, смогут ли санкции против Путина остановить большую войну.