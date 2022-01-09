Протесты в Казахстане — джазмена Викрама Рузахунова власти выдали за наемника, фото и видео

Известного киргизского джазового музыканта Викрама Рузахунова, часто гастролирующего в Алматы, казахстанские власти выдали за погромщика на массовых протестах в стране. Родственники мужчины утверждают, что его пытали, а на сегодня его местонахождение и судьба неизвестны.

Об этом сообщает “KaktusMedia”.

Ранее в сети публиковали видео, где избитый музыкант дает показания относительно его участия в массовых протестах за деньги. На кадрах видно, как задержанный признается в том, что он принял предложение поучаствовать в митинге за 90 тыс. тенге (около $200) от позвонивших ему незнакомых людей.

Эти люди якобы оплатили ему перелет в Алматы, куда мужчина прибыл 2 января и разместили в одной из квартир. По словам музыканта с ним проживало еще около десяти человек разных национальностей, в частности, жители Таджикистана и Узбекистана.

«Когда митинг начался, я испугался. Вернулся в квартиру, переночевал. На следующий день решил поехать домой и меня задержали в селе Самсы. Военные», – говорит на видео задержанный.

На сегодняшний день неизвестно, при каких обстоятельствах записывалось видео. Вполне вероятно, что показания из музыканта выбивали, поскольку на лице видны следы побоев.

Родственники пострадавшего утверждают, что мужчину пытали и неизвестно где удерживают, они не могут до него дозвониться. Они обратились за помощью к компетентным органам Кыргызстана, но те опровергли информацию о том, что на видео именно музыкант из Кыргызстана, и заверили, что задержанного зовут Закир Убуров. Однако сестра и мать пропавшего утверждают, что на видео именно Викрам Рузахунов.

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана заявили, что проводят соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств задержания Рузахунова.

Глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что задержанный в Казахстане киргизский музыкант не является террористом.

«Он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они или ошиблись, или хотели выслужиться. Я еще раз говорю, как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен, как террорист. Может быть, просто он оказался не в то время не в том месте», — сказал Ташиев.

Ранее мы рассказывали, как жители Алматы переживают ночные беспорядки.