Фахівці попередили про небезпеку певних продуктів для печінки





У кожної людини є свої харчові уподобання та улюблені продукти. Як правило, вони мають яскраво виражений смак, аромат. А якщо в них ще й багато корисних вітамінів, то це дуже чудово. Але, на жаль, найчастіше до списку улюблених потрапляють не найкорисніші продукти. Наприклад: цукерки, шоколад, випічка, ковбаси, плавлений сир та ін.

Як стверджує дієтолог Ярослав Дмитренко, більша частина з таких продуктів може принести не тільки радість, а й проблеми зі здоров’ям. Щоправда, трохи згодом. Особливо небезпечно їсти у великих кількостях продукти, які непомітно, але планомірно завдають істотної шкоди здоров’ю печінки. Адже, як відомо, цей орган не болить. І визначити наявність проблеми можна лише здавши аналізи і пройшовши ретельне обстеження.

Які продукти слід викреслити зі списку улюблених?



– Я раджу всім людям, які дбають про власне здоров’я, обмежити споживання продуктів із високим вмістом тваринного жиру: сало, вершкове масло, ковбасні вироби, жирні сорти м’яса (качка, свинина). Втім, зовсім необов’язково повністю відмовлятися від цих продуктів, слід вживати їх у своєму раціоні помірно, пояснив дієтолог.

У ході численних експериментів вчені також довели, що вкрай негативно впливає на печінку та велику кількість солі в готових продуктах та стравах.

Нагадаємо, що згідно з рекомендацією ВООЗ, добова доза солі має становити не більше ніж 5 грамів для дорослої людини. Проте, варто враховувати, що вважати доведеться не тільки той обсяг, що ви особисто берете щодня із сільнички, але й прихований – сіль, що міститься у складі багатьох продуктів промислового виробництва. Особливо її багато у м’ясопродуктах, таких як ковбаси, м’ясні копченості, сосиски.

Велика кількість солі також міститься в солоних сирах, чіпсах та консервованих продуктах.

Як зробити харчування здоровішим?



Здоровою заміною буде приготування улюблених продуктів удома. Наприклад, не так складно зробити ковбасу чи сир у домашніх умовах. Натомість у них буде набагато більше корисних продуктів. Не завадить також навчитися солити вдома рибу, консервувати овочі та фрукти. При такому харчуванні печінка не страждатиме.

— Звичайно, якщо людина не буде переїдати продукти, які йому полюбилися. У всьому має бути міра, – нагадує фахівець із харчування.