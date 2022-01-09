Ресторан морепродуктов оконфузился с новым меню: голова утки

Western Laundry на севере Лондона получила несколько многообещающих отзывов о своих элитных блюдах, однако одно блюдо в меню не понравилось поклонникам Instagram.

Соответствующий пост разместили на портале «Daily Star»

Модный ресторан морепродуктов вызвал раздражение в сети, опубликовав изображение своего последнего блюда.

Заведение на севере Лондона в прошлом получало положительные отзывы за свое элитное меню.

Тем не менее, поклонники Instagram недавно были ошеломлены, когда точка доступа продемонстрировала свою фаршированную утиную шею за 18 фунтов стерлингов.

Изображение головы и шеи утки на тарелке было начинено репой и чечевицей.

Фаршированная голова утки

Между тем, на отдельной фотографии была указана цена блюда в меню, в котором также фигурировали копченый угорь и скумбрия.

Один пользователь Instagram написал: «Нет, это слишком дорого», в то время как другие на самом деле думали, что это выглядит восхитительно.

Блюдо из утки было третьим самым дорогим в меню четверга, а утиная грудка, капуста и бекон были самыми дорогими и стоили 26 фунтов стерлингов.

Меню

Кроме этого, Western Laundry, который открылся в 2017 году, получил положительный отзыв в The Guardian от известного критика Джея Рейнера.

Он сказал, что это место было «выступлением класса», поскольку он описал его как «умную, квалифицированную кухню с несколькими прикрепленными столами».

Напомним, что владелец ресторана хотел продать тухлую курицу, как дорогое мясо краба.

Как ранее сообщал портал «Українці», женщина нашла куриную голову в крыльях KFC.