В Лесосибирске мужчина умер, пока врачи отмечали корпоратив — видео

В Лесосибирске в Красноярском крае России в больнице умер мужчина, который не дождался врачей с празднования корпоратива. Он перенес пять операций и был в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили родные покойного 56-летнего пациента Telegram-каналу «Проспект Мира», поделившись видеофиксацией корпоратива врачей из межрайонной больницы, в которой скончался мужчина.

Он умер 5 января в 20:40. Его супруга засняла видео, на котором врачи празднуют в одном из кабинетов через окно ординаторской. Камеру она включила уже после смерти своего мужа, в 22:56.

«Мы звонили в больницу часами, нам не давали никакой информации о состоянии отца, просто клали трубку», — сказал сын умершего.

Его родственники обратились в местную прокуратуру. Официальную причину хотят озвучить только после новогодних праздников. А пока что, по рассказам знакомой умершего пожилого мужчины, окно, через которое снималось видео, зашторили.

Мужчину положили в больницу 25 декабря с проблемами с кишечником. За 11 дней он пережил пять операций, а состояние его только ухудшалось. Семью умершего не пускали в палату. Причиной отказа они называли карантин.

«Маму пустили к отцу только после первой операции, затем ссылались на карантин», — сказал сын.

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