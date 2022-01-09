Огромная скала рухнула в озеро Фурнас на головы любителям эффектных селфи

В Бразилии туристы стали жертвами масштабного обвала скалы в водоем. Об этом сообщает «ВВС».

Отмечается, что чрезвычайное происшествие произошло в бразильском штате Минас-Жерайс на озере Фурнас. Там на прогулочные лодки со множеством пассажиров обрушилась стена каньона. Этот страшный момент обвала удалось заснять на видео пассажирам одной из лодок.

В результате обвала погибли не менее семи человек. Кроме того, трое туристов считаются пропавшими без вести, их личности пытаются установить местные спасатели. Больше 30-и человек обратились за медицинской помощью с травмами разной степени тяжести.

Сначала правоохранители штата сообщали о двух десятках пропавших безвести, однако лейтенант Педро Айхара уточнил, что большинство из них нашли после проверки больничных списков.