Огромная скала рухнула в озеро Фурнас на головы любителям эффектных селфи

В Бразилии туристы стали жертвами масштабного обвала скалы в водоем. Об этом сообщает «ВВС».
Отмечается, что чрезвычайное происшествие произошло в бразильском штате Минас-Жерайс на озере Фурнас. Там на прогулочные лодки со множеством пассажиров обрушилась стена каньона. Этот страшный момент обвала удалось заснять на видео пассажирам одной из лодок.
В результате обвала погибли не менее семи человек. Кроме того, трое туристов считаются пропавшими без вести, их личности пытаются установить местные спасатели. Больше 30-и человек обратились за медицинской помощью с травмами разной степени тяжести.
Сначала правоохранители штата сообщали о двух десятках пропавших безвести, однако лейтенант Педро Айхара уточнил, что большинство из них нашли после проверки больничных списков.
В настоящее время оставшихся неизвестных ищут с помощью водолазов, в небо над озером подняли вертолеты.
Местные власти уверены, что причиной обвала скалы стали обильные дожди, которые последнее время обрушились на штат.
Напомним, автомобиль провалился под лед и намертво примерз в водоеме: водитель хотел развлечься, а попал в серьезную передрягу.
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