10 вещей, которые притягивают в дом несчастье и бедность: народные приметы

Существуют народные поверья, согласно которым определенные предметы могут оказать негативное влияние на жизнь — привести к бедности и несчатьям.

Даже когда в жизни все в порядке, время от времени стоит проводить ревизию в своем доме, передает Час Пик.

10 вещей, которые притягивают негатив:



1. Разбитое стекло.

Это может быть треснувшее окно или разбитое зеркало. Не храните их в доме, ведь разбитое стекло символизирует трещину в защите.

2. Старые вещи.

Ношеная одежда, газеты или журналы, которые вы уже не будете читать — их место в прошлом и на свалке. Или же отдайте их на благотворительность.

3. «Мертвые» вещи.

Первые среди них — сухие цветы. Такие композиции очень любят хозяйки. Но все завядшее — это некротическая энергетика увядания.

К этому же в список можно включить чучела животных, засушенных бабочек или жуков, рога зверей и перья птиц.

4. Любая вещь, которой не пользовались больше трех лет.

Даже если она совершенно новая, энергетика застоя начинает накапливаться в ней.

5. Мелкий мусор в кармане или в кошельке.

С малого начинается большое. Вряд ли все эти фантики и билетики — счастливые.

6. Фотографии, которые вам не нравятся.

Негатив, который вы чувствуете, глядя на фото, раз за разом впитывает ваше же изображение. Таким образом можно даже случайно себя сглазить.

7. Часы, которые стоят.

Время, которое остановилось — очень плохой знак.

8. Непарные вещи.

Такие предметы быта не станут полезными и лишь мешают новым покупкам, блокируя энергетику.

9. Старый веник.

Веник, швабра, метла — не просто инструменты для уборки. С веником связано множество примет. Например, он отвечает за материальное благополучие. Старый лысый веник ведет к уменьшению финансов. Поэтому все, чем вы наводите порядок, должно само быть в порядке.

10. Картины и фотографии с изображением бури, ненастья или плохой погоды.

Если картина приносит тревожные мысли, лучше подыскать для нее другого владельца.