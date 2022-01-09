В Мексике в тюрьме во время беспорядков пострадали 56 заключенных

Не менее пяти банд вымогали деньги

Причиной массового недовольства стало то, что часть заключенных вымогала у других «сидельцев» деньги.

В тюрьме на севере Мексики вспыхнул бунт, в результате которого 56 заключенных получили телесные повреждения,сообщает AP.





Беспорядки начались еще в пятницу в тюрьме Аподака недалеко от города Монтеррей. Причиной недовольства стало то, что часть заключенных вымогала у других деньги.

Министр общественной безопасности штата Нуэво-Леон Альдо Фаши сказал, что все травмы были вызваны побоями.

«В ходе столкновений огнестрельное оружие не применялось, все травмы были вызваны ударами. Ранения в голову были нанесены тупыми предметами, либо камнями», — заявил Фаши.

По его словам, многие заключенные работают на промышленных предприятиях и по пятницам получают зарплату. По его словам, не менее пяти банд требовали деньги у других заключенных в этой тюрьме.

Силовики организовали массовые обыски, в ходе которых среди вещей заключенных были обнаружены запрещенные мобильные телефоны, пиво и наркотики.

Ранее на Гаити при попытке побега из тюрьмы погибли 10 человек. При попытке побега заключенные подожгли столовую и склад тюрьмы. Полиция изъяла шесть единиц огнестрельного оружия.