Во Львове идет снег — фото и видео снегопада 9 января 2022

Во Львове с субботы, 8 января идет снег — очевидцы делятся в соцсетях фото и видео сказочной погоды.

Фото снегопада во Львове подготовил корреспондент «Апострофа».

Снег начался вечером в субботу и продолжается до сих пор. На кадрах видно, как деревья, автомобили, детские площадки, стадионы и дома занесены снегом.

Кроме фото, очевидцы делятся в соцсетях и видео.

Ранее мы сообщали, что на следующей неделе в Украину придет настоящая зима. На всей территории страны будут осадки в виде снега.

До этого «Апостроф» писал, что в Украину идет волна лютых морозов.