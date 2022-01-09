В Україні різко збільшилося виробництво автомобілів: що випускали в 2021 році

Вітчизняний автопром підбив підсумки за 2021 рік.

Источник: avtodream.org

Так, у грудні 2021 року на українських виробничих майданчиках було виготовлено 620 одиниць автотранспортних засобів. Це майже на 17% більше, ніж у листопаді того ж року, та на 19% більше, ніж у грудні 2020-го.

Позитивна динаміка була сформована виключно випуском легкових автомобілів. Якщо відносно попереднього місяця складання легкових авто збільшилось на 21%, то у порівнянні із показником грудня 2020 року на 23% та становило 550 одиниць.





Що стосується випуску комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) то в останній місяць року було виготовлено лише 6 шт. такого транспорту, а це на 40% менше, ніж у листопаді 2021 року.

Виробники автобусів у грудні виготовили 64 машини, це на 3% менше, ніж у листопаді, і майже на 9% менше грудневого результату 2020 року.

Усього в 2021 році в Україні було зібрано 8153 од. автотранспортних засобів або на 65% більше, ніж у 2020 році.

Отож, в 2021 році в Україні випустили:

Читайте також: В Україні помітили легендарний суперкар Ferrari

легкових автомобілів – 7342 шт. (+75%);

комерційних – 43 шт. (-16%);

автобусів – 768 шт. (+10%).