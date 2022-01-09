Ученые рассказали о пользе гибкого графика

Ученые выяснили, что гибкий график начала уроков и возможность самостоятельно решать, во сколько приходить в школу, благотворно сказались на самочувствии и успеваемости школьников. Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep.

Жители современного мегаполиса страдают от хронического недосыпания. В полной мере это касается и детей школьного возраста, учебный день у которых обычно начинается рано — в 8 или в 8:30 утра, и ученики часто жалуются на недосыпание.

В средней школе города Альсдорфа в Западной Германии провели эксперимент: позволили каждому учащемуся старших классов выбирать для себя время начала уроков — в 8 часов утра, как обычно, или в 9 часов.

Исследования по сдвигу на час начала работы отдельных классов или школ в целом проводились и ранее, но эксперимент, когда гибкий выбор режима дня предоставлялся в индивидуальном порядке, осуществлялся впервые. Каждый день ребенок сам решал, к какому времени ему идти в школу.

Дело в том, что гимназия Альсдорфа, где проводилось исследование, реализует обучение по системе Дальтон-план, которая предусматривает гибкие методы обучения, адаптированные для учащихся на личном уровне и помогающие детям учиться в своем собственном темпе. В 2013 году школа получила награду за инновационные методы обучения.

«Когда эта школа решила ввести гибкое время начала обучения для старшеклассников, у нас появилась возможность изучить эффект новой системы, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Тилля Реннеберга (Till Roenneberg), хронобиолога из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана. — Вместо фиксированного начала в 8 часов утра в новой гибкой системе учащиеся старших классов могли решать, начинать ли им в 8 или в 9 утра, пропуская первый час, отведенный на самообучение».

В течение девяти недель — три до введения системы и шесть недель после изменения — ученые собирали данные по самочувствию и успеваемости учеников трех старших классах школы, а также анализировали показатели движения и сна по браслету, закрепленному в течение всего срока на запястье детей.

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