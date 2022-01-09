Женщины со сложным характером – астрологи назвали пять знаков Зодиака

Непосредственное влияние на характер оказывают звезды. Астрологи уверены, что представительницы некоторых знаков Зодиака обладают особенно бурным нравом. Строить отношения с ними непросто. Однако если знать особенности их характера, можно упростить себе жизнь и сделать отношения более комфортными.

К чему готовиться в отношениях с этими дамами, рассказала астролог Елена Кузнецова изданию «FTimes».

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Женщины-Скорпионы ― прирожденные лидеры

На первый взгляд это милые и яркие личности. Но не стоит переходить им дорогу. Скорпионы добиваются своего любыми способами. Это прекрасные манипуляторы, в арсенале которых есть истерики, слезы и угрозы. Они умеют пускать пыль в глаза и не намерены сдаваться. Часто женщины-Скорпионы становятся лидерами. Хоть и идут при этом «по головам».

Львицы ― заботливые королевы

Нежные и чувствительные Львицы любят купаться во внимании. Несмотря на это, они готовы проявлять заботу и помогать ближним.

Львицы властные и эгоистичные. Они не потерпят ни малейшего удара по своей гордости. Чтобы отношения сложились, не забывайте задаривать Львицу комплиментами.

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Женщины-Тельцы ― педантичные скромницы

Умные, хозяйственные и внимательные Тельцы могут показаться скромными милашками. На самом же деле это достаточно властный знак Зодиака. Тельцам важно брать все в свои руки. Поэтому, и на работе, и в семье, они могут проявлять излишнее давление. Ради получения желаемого Тельцы готовы на многое.

Астролог предупреждает: в отношениях Телец может показать истинное обличие лишь после свадьбы. До брака это практически идеальный партнер.

Близнецы ― сложная простота

Понять двойственную натуру Близнеца непросто. С одной стороны дамам, родившимся под этим знаком свойственна доброта, забота и общительность. С другой стороны, близнецы ревнивы и при этом сами могут пойти «налево». Чтобы добиться своего, они способны на истерики, шантаж и манипуляции.

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Женщины-Козероги ― властолюбивые и придирчивые

Это серьезные девушки, которые редко демонстрировать эмоции посторонним. Они нацелены на успех, трудолюбивы и целеустремлены. В комплекте с этими прекрасными качествами идут педантичность, угрюмость и излишнее стремление к власти. Мужчины могут не выдержать напора Козерогов. Им приходится соответствовать и постоянно преумножать успех и богатство.

Ранее на Realist.online сообщалось, кто из знаков Зодиака самый влюбчивый.