Протесты в Казахстане — в Алматы убили маленькую девочку

Во время массовых протестов в казахстанском городе Алматы погибла четырехлетняя девочка.

Об этом пишет Telegram-канал «Ordа».

Так, 6 января в Алматы у Айдоса Мельдыхана погибла 4-летняя дочь Коркемай, когда ехала в машине за продуктами с его родным братом по улице Сейфуллина, мимо площади, где проходили протесты. В салоне автомобиля находились еще двое детей брата Мельдыхана. Машину обстреляли. Дети пострадали, двоюродная сестра погибшей девочки, ученица 9-го класса сейчас находится в реанимации с пулевым ранением в легкие.

По словам отца погибшей Коркемай, пуля попала ей прямо в голову. Детей в больницу отвез брат на подстреленной машине.

Кроме того, уполномоченная по правам ребенка Аружан Саин подтвердила гибель 4-летней девочки.

Ранее «Апостроф» писал, в Казахстане во время массовых протестов произошла трагедия, в результате которой погиб 11-летний ребенок.