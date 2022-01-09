Протесты в Казахстане продолжаются: улицы усеяны телами и сожженной техникой, 5 тысяч задержанных

В Алматы и других мятежных городах не утихают локальные уличные бои, власти Казахстана продолжают зачистку митингующих, которых официально называют «террористами». Дороги усеяны трупами и сожженной техникой, сообщают очевидцы, передают местные СМИ и телеграм-каналы.

По всей территории страны ввели «критический красный» уровень террористической опасности. Сожженные здания, автомобили, повсюду трупы, – так сейчас выглядит Алматы после зачистки города. Ожесточенные бои и убитые люди на дорогах уже никого не удивляют.

В Алматы, где продолжается «антитеррористическая операция», в городе слышны выстрелы, в немногих открытых магазинах наблюдаются огромные очереди, продуктов на всех не хватает.

По данным местного Министерства внутренних дел, задержаны более 5 тысяч человек, 26 вооруженных участников беспорядков «ликвидированы», еще 18 граждан ранены.