Украину засыплет снегом: спасатели предупредили об опасности

По всей территории Украины 9 января ожидается ухудшение погодных условий. В частности, синоптики прогнозируют гололед и снегопады.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Час Пик.

В течение суток в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололедица. Ночью в Карпатах, на территории Ровенской и Житомирской областей, а также утром и днем в Киевской области — значительный мокрый снег и его налипание.

«Прирост снежного покрова 4-10 см (I уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах», — предупредили в ГСЧС.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что 8-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 метра с возможным выходом воды на пойму, а также на реке Горынь в районе Дубровицы с последующим затоплением поймы (И уровень опасности, желтый).