Врач рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Минеральная вода не всегда приносит организму пользу, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре.

Как уточнила медик, минеральную воду можно условно разделить на столовую и лечебную, то есть сильноминерализованную.

По словам Соломатиной, особенно осторожным нужно быть с лечебной минеральной водой, которая, в свою очередь, делится на щелочную и кислотную: здоровому человеку ее пить вообще не рекомендуется, она назначается по показаниям.

Так, при язве или гастрите не следует употреблять кислотные минеральные воды, заявила врач, добавив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом нанести вред может даже столовая вода, так как газ раздражает слизистую.

«Если имеются воспаления, ситуация усугубится. Поэтому при проблемах с пищеводом или желудком не стоит пить какую-либо воду, обогащенную углекислым газом».

Диетолог напомнила, что для восполнения баланса жидкости следует каждые полчаса делать пару глотков.

«Если не пить полдня, а затем выпить залпом полтора литра, клетки примут столько, сколько принимают всегда, а излишки воды тут же будут из организма выведены», — подытожила она.

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