Австралийский тюнер TJM повысил проходимость нового Toyota Land Cruiser 300

Тюнеры из Австралии TJM провели доработку автомобиля Toyota Land Cruiser 300. Транспорт стал более проходимым в условиях бездорожья.

Источник: avtodream.org

Toyota Land Cruiser длительно время пользовался популярностью на рынке Австралии. Недавно на рынке было представлено новое поколение — LC300. Местные тюнеры TJM решили представить для автомобиля пакет модификаций, которые должны улучшать параметры в условиях бездорожья.





Главный элемент в конструкции — передний бампер, изготовленный из металла. Здесь же встроен кенгурятник. Вся система совмещена с датчиком подушек безопасности и ADAS. В комплектации также есть лебедка. Конструкцию можно дополнить светодиодными фонарями дальнего света, противотуманными фарами и поворотниками.

Тюнеры предлагают провести доработку подвески путем установки амортизаторов и верхних рычагов. Дорожный просвет был увеличен, так как колеса обуты в массивные шины.

Для рынка Австралии LC300 предлагается с турбированным мотором V6 на 3.3 литра, мощность которого составляет 309 л.с. В паре с ним работает 10-ступенчатая АКПП. Данный тюнинг-комплект будет доступен уже в этом году.