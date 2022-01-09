Налоги в Украине в 2022 году — кому не надо платить налог за огород

Верховная Рада Украины приняла проект закона №5600, в соответствии с которым с 1 января 2022 года в стране вводится минимальное налоговое обязательство (МНО) для владельцев земельных паев. Однако в данном нормативно-правовом акте есть и исключения — новые правила не касаются владельцев огородов, приусадебных и дачных участков.

«Апостроф» разбирался в понятии МНО, а также в том, кто конкретно не должен платить данное обязательство.

Законопроект №5600 вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины касательно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. От уплаты нового налога освобождаются физические лица, имеющие в собственности земельные участки и использующие их исключительно для собственных нужд или уплачивающие необходимые налоги от продажи выращенной на своих наделах сельскохозяйственной продукции.

Иными словами, речь идет о дачниках и владельцах огородов и небольших приусадебных участков (до 50 соток). Народный депутат Украины Лариса Билозир на своей странице в Facebook отметила: на сегодняшний день сумма уплачиваемых на 1 гектар налогов обычно превышает минимальное налоговое обязательство — в среднем она составляет 2300 гривен.

«Людям, которые предоставляют свою землю в аренду таким аграриям тоже нечего волноваться, поскольку платят налоги уже самые добродетельные арендодержатели», — пишет Билозир.

От уплаты минимального налогового обязательства будут освобождаться собственники земельных паев, расположенных в пределах населенных пунктов, дачных и садовых кооперативах, а также участков, полученных в результате приватизации в кооперативах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В то же время уплата налога обязательна для тех собственников земельных паев, которые что уплачивают с 1 гектара налогов менее 1100 гривен минимального налогового обязательства.

В МНО входят:

налог на землю;

налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке;

налог на доходы физических лиц;

военный сбор с зарплаты наемных работников.

Если уплаченная сумма с 1 гектара земли меньше МНО – арендодержателю нужно будет доплатить в бюджет. Обычно речь идет об арендующих у людей землю без официального оформления аренды: на сегодняшний день в тени находится аренда 8 миллионов гектар земли, отмечает Билозир.

«Теневая обработка земли в настоящее время наносит ущерб в первую верху бюджета на почти 12 млрд гривен ежегодно. И большинство этих средств теряют местные бюджеты. А это содержание садов и школ, медицины и инфраструктуры», — объясняет нардеп.

Новый налог будет распределяться следующим образом:

в местные бюджеты – 60 %,

в государственный бюджет – 25 %

в областной бюджет – 15 %.

Ранее «Апостроф» сообщал, что с 1 января 2022 года в Украине повысится налог на недвижимость из-за увеличения минимальной заработной платы.