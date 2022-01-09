Оккупация Казахстана: какие территории будут контролировать «миротворцы»

По состоянию на 8 января наиболее неспокойная обстановка в Казахстане в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган. Причём в Алматы до сих пор продолжаются столкновения с применением огнестрельного оружия с обеих сторон.

Источник: www.obozrevatel.com

Фактически, за 48 часов протесты были подавлены в 16 основных городах и лишь в 3 они продолжают тлеть. Подавление было проведено ещё до того, как первый российский Ил-76 с “миротворцами” приземлился в Казахстане.





Возникает вполне логичный вопрос, зачем Токаеву нужны были штыки ОДКБ, если силовые структуры Казахстана, с переменным успехом, но поступательно подавляли протесты?

Ответ на этот вопрос мы получим после того, как сможем изучить карту распределения зон ответственности “миротворцев”. Очевидно, что в Казахстане уже присутствуют два полюса, а именно – Нур-Султан и Алматы.

Не исключаю, что основной зоной ответственности российских “миротворцев” станут северные районы Казахстана, с контролем столицы. А вот юго-восток может ограничиться лишь присутствием россиян на объектах газодобывающей инфраструктуры. Аналогично и с западными районами, но с акцентом на нефтедобывающую инфраструктуру, в особенности на месторождения Тенгиз и Кашаган.

По сути, зоны ответственности “миротворцев” можно расценивать как зоны контроля России в Казахстане занятых оккупированных территорий.