Какие знаки Зодиака умеют сопротивляться неудачам — гороскоп

Жизнь соткана из приятных и неприятных моментов. И это абсолютно нормально. Если одни люди впадают в депрессию и уныние, то другие умело сопротивляются неудачам. Астролог Людмила Булгакова назвала топ-3 знаков Зодиака с железной волей.

Об этом сообщает ТСН.

Овен (21.03 – 20.04)

Эмоциональные Овны способны использовать свои переживания и страдания в деле исправления разных ситуаций. Они неисправимые и упрямые, на них невозможно давить. Одолеть их не по силам никаким проблемам и неприятностям.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Когда какая-то неприятная ситуация случается в их жизни, они впадают в ступор, однако вскоре находят внутреннюю опору, понимая, что все к лучшему. Их внутренний стержень всегда помогает им в сложных ситуациях.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Вначале они могут поплакать и показать свою слабость. Однако, выплакавшись, они освобождаются от внутреннего негатива и обретают силы для борьбы с негативом внешним. Люди, которые имеют дело с Рыбами знают, какой крепкий орешек перед ними.

Ранее «Апостроф» писал, какие женщины по гороскопу самые гулящие.