Слава Дьомін показав, як виглядає мати нового “Холостяка” Алекса Топольського ФОТО

Відомий український теле- та радіоведучий Слава Дьомін опублікував фотографію з головним героєм 12 сезону шоу “Холостяк” Олександром Топольським та його мамою.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram теле- та радіоведучий Слава Дьомін поділився фотографією з американським бізнесменом Алексом Топольським, який народився у Львові та повернувся до України, що б стати головним героєм реаліті-шоу “Холостяк”, та його мамою Наталією.





“Вечір у компанії близьких! Алекс та тітка Наташа (мама Алекса). Посиділи, згадали те, як ми були дітьми і скільки всього крутого було”, – написав Слава Дьомін.

Нагадаємо, що прем’єра 12 сезону романтичного шоу “Холостяк”, де кохання шукатиме 32-річний Топольський, відбудеться у березні цього року на телеканалі “СТБ”. Зйомки проекту вже розпочалися.