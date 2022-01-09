Протесты в Казахстане — карикатуры на введение в страну миротворцев ОДКБ

Из-за непрекращающихся волнений в Казахстане, поводом для которых стало двукратное повышение цен на сжиженный газ, властями было принято решение ввести чрезвычайное положение в стране и попросить помощи у союзников по ОДКБ.

Меткие карикатуры, по поводу введения российских «миротворцев» в Казахстан, опубликовал их автор Андрей Петренко в своем Telegram-канале.

На первой карикатуре изображено три палача с мешками на голове расцветок российского, армянского и белорусского флагов, в руках они держат топоры.

“Мир вашему дому”, — написано на карикатуре.

На втором рисунке изображен человек, похожий на президента РФ, со спичкой в руке, играющий танком. Сзади него виднеются три двери: первая, с украинским флагом, обозначена запрещающим знаком; вторая, с российским флагом, — открыта, из нее и вышел человек; за третьей дверью, с флагом республики Казахстан, бушует пламя, из щели валит густой дым.

“Поджигатель мира…(путин’у уже не до оккупации Украины)”, — говорится в подписи к рисунку.

На третьей карикатуре изображены два человека. Один из них – повелитель, он сидит на кресле, под которым виднеется гусеничная лента, и говорит другому, подчиненному: “Ты поведешь звезду смерти против повстанцев в Казахстане!”.

“Империя дидов наносит ответный удар… (путин приказал начать оккупацию Казахстана)”, — написано под картинкой.

Ранее мы писали, Россия продолжает переброску своих «миротворцев» в Казахстан.