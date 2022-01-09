В Норвегии сделали дрифтовый фургон Volkswagen T5 Transporter с турбированным LM7 V8 (ВИДЕО)

В Норвегии представили необычный проект на базе модели Volkswagen T5 Transporter. Автомобили будут использовать в соревновании по дрифту.

Источник: avtodream.org

Дрифт-команда из Норвегии, Why Not Drifting, разработала новый транспорт, взяв за основу VW T5 Transporter. Фургон получил комплексную модернизацию, чтобы отправиться на соревнования. В списке изменений можно отметить новую подвеску и силовой агрегат.

Штатный дизельный мотор с турбиной заменили на более мощный мотор из США LM7 V8, который используется в Chevy Avalanche. В паре с ним представили турбокомпрессор на 8.8 см, а также другой поддон картера. За мотором устанавливается 5-ступенчатая МКПП GS539DZ, которую сняли с машины BMW E39 530D. Она соединяется адаптером и маховиком.

Крутящий момент от мотора идет на колеса задней оси. Дрифт-команда решила установить в этот автомобиль гоночные кресла, каркас безопасности. Экстерьер тоже обрел значительные изменения. Выделяются на общем фоне многоспицевые диски, яркая графика и заглушки, которые заменяют передние фары.