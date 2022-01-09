Диетолог развенчала миф об опасности майонеза

Какое застолье без салатов с майонезом, запеченного под майонезом мяса и так далее ‒ традиции советской кулинарии приучили россиян не экономить на калорийном соусе. Впрочем, сторонники правильного питания и ЗОЖ настойчиво советуют отказываться от майонеза, пугают лишними килограммами и разбалансированностью рациона. А так ли вреден популярный соус?

В состав майонеза входят многие полезные для организма ингредиенты, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог высшей квалификационной категории Екатерина Бурляева.

«При изготовлении майонеза используется растительное масло, которое содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Это те питательные вещества, которые в организме человека нормализуют уровень холестерина в крови. И не только нормализуют, а поддерживают определенный баланс между «плохим» и «хорошим» холестерином. Также растительные жиры содержат жирорастворимые витамины. В подсолнечном масле есть витамин Е, который очень значим для нашего организма, для эластичности кожи, красивых ногтей и волос. Кроме того, витамин Е является мощным антиоксидантом, который защищает наши клетки от старения, от негативного воздействия окружающей среды», – отметила диетолог.

Майонез домашнего приготовления отличается от промышленного только вкусовыми ощущениями ‒ по мнению Екатерины Бурляевой, разница между ними небольшая.

«Разница между домашним и покупным майонезом, в общем-то, не так велика, потому что те ингредиенты, которые используются в домашнем приготовлении, используются и на производстве. В майонезе домашнего приготовления жирнокислотный и витаминный состав могут отличаться в зависимости от того, какое масло было взято за основу. Помимо этого, майонез промышленного производства часто дополнительно обогащается минеральными веществами и витаминами. В этом плане майонез выступает как продукт, который способен удовлетворить потребности нашего организма в определенных питательных веществах. Важно помнить о том, что майонез ‒ это не основное блюдо, а дополнение к нему и употреблять его нужно в меру», – отметила врач.

То есть этим соусом, как и любым другим продуктом, не нужно злоупотреблять ‒ и это главное, что нужно запомнить.

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