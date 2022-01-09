Вакцины против ковида могут продлевать менструальный цикл — исследование ученых

Исследователи во главе с Орегонским университетом здоровья и науки выяснили, что вакцины от коронавируса продлевают почти на сутки менструальный цикл у женщин.

Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование в журнале Obstetrics & Genecology.

В исследовании принимали участие почти 4 тысячи женщин, большинство из которых были вакцинированы. Проверяли три вакцины: Pfizer (55%), Moderna (35%) и Johnson & Johnson (7%).

В среднем, менструальный цикл продлевается на 15, 36 часов после первой дозы противоковидной вакцины, и на 18,96 часов после первой дозы. У 358 женщин цикл продлился после полного курса вакцинации на два дня, они прививались во время менструации.

Пока что это предварительные данные, так как мониторинг будет продолжаться до сентября 2022 года. В исследовании участвовали Бостонский университет, Гарвардская медицинская школа, Университет Джона Хопкинса, Мичиганский государственный университет и Орегонский университет здоровья и науки.

В частности, американский антрополог доктор Кейт Клэнси рассказала, что после прививки Moderna у нее началась менструация на день раньше и выделения были сильнее, чем обычно.

«У меня третий день менструации, и я все еще меняю удлиненные ночные прокладки несколько раз в день. Типичным для меня в это время является, может быть, одна или две обычные прокладки (хотя и сверхвпитывающие) на весь день«, — отметила она.

По словам ученых, предварительные результаты исследования впервые дают возможность консультировать женщин о том, чего ждать от противокоронавирусной вакцинации, чтобы женщины могли соответствующим образом планировать свою менструацию.

Напомним, израильские медики рассказали, как вакцина от COVID-19 влияет на способность женщин рожать.