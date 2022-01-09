Кайли Дженнер показала, как сделать съемку будущей мамы стильной

Кайли Дженнер вот-вот приветствует своего второго совместного ребенка с Трэвисом Скоттом. После недавнего «кровавого концерта» музыканта, в результате которого погибло несколько человек и к нему поданы многомиллионные судебные иски, вся его семья на время исчезла со всех радаров.
Поэтому свое постепенное возвращение в инстаграм Кайли делает очень осторожным. Только нежные снимки и только раз в несколько дней.
Дженнер и Скотт пока не раскрыли ни пол будущего ребенка, ни предполагаемую дату родов.
Elle