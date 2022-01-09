Кайли Дженнер показала, как сделать съемку будущей мамы стильной

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Кайли Дженнер вот-вот приветствует своего второго совместного ребенка с Трэвисом Скоттом. После недавнего «кровавого концерта» музыканта, в результате которого погибло несколько человек и к нему поданы многомиллионные судебные иски, вся его семья на время исчезла со всех радаров.


Поэтому свое постепенное возвращение в инстаграм Кайли делает очень осторожным. Только нежные снимки и только раз в несколько дней.

В ожидании чуда Кайли все же дала преданным поклонникам возможность взглянуть на ее растущий животик. «Я женщина», — подписала звезда серию пленочных фотографий. Вероятно, это отсылка к одноименной композиции Emmy Meli, которая сейчас является трендом в TikTok. На осторожных и сентиментальных фотографиях она позирует в рваных свободных голубых джинсах и классической мужской белой рубашке, чтобы подчеркнуть свое счастливое положение. Советуем взять именно этот лаконичный образ на заметку всем будущим мамам, которые планируют памятную съемку. Беспроигрышно по стилю!
Дженнер и Скотт пока не раскрыли ни пол будущего ребенка, ни предполагаемую дату родов.

Elle