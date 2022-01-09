Протесты в Казахстане — очевидец рассказал о расправе над людьми в Алматы

Политический активист и правозащитник Мейрхан Абдуманапов откровенно рассказал о расправе над людьми в Алматы.

Об этом сообщает «Свобода слова. Сибирь. Реалии».

Согласно информации от казахстанских властей, во время протестов погибли 18 сотрудниках правоохранительных органов, также есть жертвы со стороны митингующих, их всего 26.

Однако Абдуманапов рассказал, как на самом деле обстоят дела. По его словам, в день митинга ко всем активистам приезжает полиция и блокирует их дома. Если активист выходит на улицу – его моментально задерживают и отправляют в отделение.

Он отметил, что неизвестная группа людей разгромила офисы телеканалов.

«Зашли «молодчики», в ультимативной форме потребовали, чтобы их выпустили в эфир, им отказали, и провокаторы с битами и арматурами начали громить канал, разломав все оборудование. С юга от площади есть еще один комплекс: «КТК», коммерческое телевидение, на него тоже уже успели совершить нападение», — заявил он.

Мейрхан Адуманапов рассказал, какого числа случилась эскалация. Обострение произошло 6 января, когда со стороны улицы Фурманова (переименованной в улицу Нурсултана Назарбаева) появились военные грузовики, машины и несколько бронетранспортеров с пулеметами наверху. Они совершили предупредительные выстрелы, одного мужчину ранили в левое бедро.

Также он заявил, что в скором времени прибыло подкрепление – ОДКБ. Несмотря на то, что генсек организации Станислав Зась уверял, что они не будут принимать участие в разгоне демонстраций, Мейрхан Абдуманапов признался, что среди солдатов были русскоговорящие.

«Ни слова по-казахски. Из чего мы сделали вывод, что это были российские войска. Как нас и предупреждали днем»,- рассказал очевидец.

Протесты в Казахстане

В начале января на западе Казахстана местные жители начали протестовать из-за повышения цен на сжиженный газ. Массовые выступления сопровождают стычками демонстрантов с правоохранителями.

4 декабря казахстанские силовики применили слезоточивый газ против митингующих в центре Алматы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности республики, которым ранее руководил экс-президент Нурсултан Назарбаев. В заключении он добавил, что уезжать из страны не намерен.

«Моя конституционная обязанность — быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана, выйдем из нее сильными», — заявил Токаев.

Ранее «Апостроф» писал, что 8 января в небо над Киевом взмыл флаг Казахстана площадью 32 квадратных метра. Так украинцы выразили свою солидарность с гражданами этой страны и протест против вмешательства российских «миротворцев» в ее внутренние дела.