Травматолог рассказал, как избежать переломов зимой

Заведующий отделением московской больницы, травматолог-ортопед Сергей Новиков рассказал радиостанции как можно избежать переломов в морозную погоду.

Врач призвал не торопиться, когда на улице гололедица, так как при движении быстрым шагом гораздо легче потерять равновесие.

«Если нужно оглядеться или ответить на звонок по телефону, остановитесь, не делайте этого на ходу», — посоветовал Новиков.

Он добавил, что ходить нужно широко расставляя ноги, а подниматься и спускаться с горки методом ступеньки — идти боком и ставить ступни перпендикулярно направлению движения. Кроме того, не стоит держать руки в карманах, лучше размахивать ими в такт шагам и не носить сумку на плече.

«Держите поклажу в руке или в рюкзаке за плечами. Последний способ — самый надежный, поскольку освобождаются руки, поддерживающие равновесие», — пояснил травматолог.

Специалист призвал в случае травмы не затягивать с визитом к врачу: если есть перелом, в первые часы есть возможность избежать осложнений. Также нельзя самостоятельно передвигаться при сильном ударе головой или спиной.

При падении необходимо сгруппироваться и ни в коем случае не пытаться помочь себе ладонью, предупредил Новиков.

«Самый частый перелом — в области лучезапястного сустава, нередко происходит травма костей предплечья, иногда со смещением и отрывом сухожилий», — рассказал врач. Он пояснил, что такие переломы требуют длительного лечения.

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