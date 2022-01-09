Санкции США против России за вторжение в Украину — чего они коснутся

Министерство торговли США готовится к санкциям в случае, если РФ будет повторно вторгаться в Украину. Ограничения коснуться всей потребительской электроники иностранного производства или разработки.

Об этом пишет «The New York Times».

Санкции будут включать в себя запрет на мобильные телефоны, компьютеры, холодильники, посудомоечные машины и другую электронику американского, европейского производства, в том числе из Южной Кореи и других стран.

NYT напомнил, что в декабре 2021 года советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан создал межведомственную рабочую группу, которая изучает возможные меры противодействия на случай нападения РФ на Украину и отвечает напрямую Салливану. Членами группы стали представители Совета по нацбезопасности США, спецслужб страны, Минобороны, Госдепартаменты, Минторга, Минэнерго и Министерства нацбезопасности.

Штаты также рассматривают санкции против крупнейших финансовых институтов России, которые полагаются на международные денежные переводы, на истребители РФ, системы ПВО и противоспутниковой обороны и космические системы, а также на инновационные технологии России, включая искусственный интеллект и квантовые вычисления.

Как заявили европейские чиновники американскому изданию, пока что не ясно, будет ли народ России винить своего президента или Штаты в запрете на покупку зарубежной электроники.

Напомним, как считают в Комитете по разведке Палаты представителей США, удержать российские власти от вторжения в Украину могут только огромные санкции и приближение НАТО к границам РФ.