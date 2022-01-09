Эльза Хоск нашла шубу, которая будет модной даже через 10 лет

Шведская супермодель Эльза Хоск покинула солнечный Лос-Анджелес и отправилась встречать Новый год в горы. Сопровождают ее — бойфренд Том Дэйли и их дочка Тууликки. Оттуда звезда публикует атмосферные снимки, а заодно и показывает, в чем всем нам стоит провести оставшиеся месяцы зимы.

Так, например, Хоск нашла идеальную белоснежную шубу, которая останется в тренде даже через 10 лет — длинное пальто из кудрявого меха можно найти в новой коллекции Magda Butrym. Самый большой плюс этой верхней одежды заключается в универсальности — такую шубу можно надеть как с классическим платьем, так и со спортивным костюмом. Это и сделала Эльза — на новом фото она позирует в сером комплекте из трикотажа, трекинговых ботинках и зелёной шапке-бини.





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